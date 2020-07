Κόσμος

Ήπιαν απολυμαντικό τζελ αντί για αλκοόλ και πέθαναν

Ήπιαν το απολυμαντικό τζελ, απελπισμένοι καθώς έχουν κλείσει λόγω καραντίνας, τα καταστήματα που πουλάνε αλκοολούχα ποτά.

Εννέα άνθρωποι πέθαναν στη νοτιοανατολική Ινδία, αφού ήπιαν αλκοολούχο απολυμαντικό τζελ αντί για αλκοόλ, αφού τα καταστήματα που πωλούν ποτά έχουν κλείσει, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Σιντάρτ Καουσάλ, τον αστυνομικό διευθυντή της πόλης Κουριτσέντου, στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, οι εννέα άνδρες έχασαν τις αισθήσεις τους αφού κατανάλωσαν «μεγάλη ποσότητα» απολυμαντικού για τα χέρια, αναμεμιγμένου με νερό ή με σόδα. Μεταφέρθηκαν κατεπειγόντως σε νοσοκομείο, όπου όμως απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο λόγος για τον οποίο στράφηκαν στο αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα ως «υποκατάστατο» είναι ότι η πόλη έχει τεθεί σε καραντίνα και έτσι δεν μπορούσαν να αγοράσουν ποτά.

Εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ινδία, αφού καταναλώνουν νοθευμένο αλκοόλ. Οι λαθρέμποροι συχνά προσθέτουν στα ποτά μεθανόλη –ένα τοξικό προϊόν που χρησιμοποιείται συνήθως ως αντιψυκτικό ή ως καύσιμο– ώστε να αυξήσουν την περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ.

Μέχρι σήμερα, από την πανδημία της Covid-19 έχουν πεθάνει περισσότεροι από 35.740 άνθρωποι στην Ινδία.