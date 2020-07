Κοινωνία

Φωτιά στις Σπέτσες

"Συναγερμός" στην Πυροσβεστική. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο νησί Σπέτσες στον Αργοσαρωνικό.

Στην περιοχή έσπευσαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος 12 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη είναι και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Θεσπιές Βοιωτίας. Είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος συντρέχει ένα αεροσκάφος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ