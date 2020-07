Κόσμος

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ θανάτων στην Φλόριντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φλόριντα είναι μία από τις τουλάχιστον 18 Πολιτείες όπου τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν τον Ιούλιο.

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, η Φλόριντα ανακοίνωσε αύξηση ρεκόρ στους θανάτους από Covid-19, καθώς καταγράφηκαν 257 νέα θύματα της πανδημίας μέσα σε 24 ώρες.

Οι υπηρεσίες υγείας ανακοίνωσαν επίσης 9.007 νέα κρούσματα, γεγονός που σημαίνει ότι οι μολύνσεις ξεπερνούν πλέον τις 470.000 από την έναρξη της πανδημίας – περισσότερες έχουν καταγραφεί μόνο στην Καλιφόρνια.

Η Φλόριντα είναι μία από τις τουλάχιστον 18 Πολιτείες όπου τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν τον Ιούλιο. Στις 12 Ιουλίου καταγράφηκαν 15.300 νέες μολύνσεις μέσα σε μία ημέρα.

Οι θάνατοι αυξάνονται με ταχύ ρυθμό από τις αρχές Ιουνίου και υπολογίζεται ότι την Τετάρτη ένας άνθρωπος πέθαινε ανά λεπτό στις ΗΠΑ, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 150.000.