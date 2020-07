Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτη ενημέρωση από τον Χαρδαλιά

Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθούν νέα μέτρα για την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τις χωρητικότητες.

Στις 19:15 θα γίνει έκτακτη ενημέρωση για τον κορονοϊό από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα κρούσματα που θα ανακοινωθούν σήμερα θα είναι αυξημένα.