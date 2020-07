Πολιτισμός

Πέθανε ο Άλαν Πάρκερ

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός σκηνοθέτης "έφυγε" σε ηλικία 76 ετών.

Ο Βρετανός κινηματογραφιστής 'Αλαν Πάρκερ, που σκηνοθέτησε τις ταινίες "Εξπρές του μεσονυχτίου", "Ανήλικοι ριφιφίδες" (Μπάγκσι Μαλόουν), "Ο Μισισιπής καίγεται", "Εβίτα", πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του λέγοντας ότι ο σκηνοθέτης πέθανε έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Είχε πέντε παιδιά και εφτά εγγόνια. Κοντά του ήταν η σύζυγός του. Στη μακρόχρονη καριέρα του ήταν υποψήφιος για 8 βραβεία BAFTA, 3 Χρυσές Σφαίρες και δύο όσκαρ. Οι ταινίες του τιμήθηκαν με 19 BAFTA, 10 Χρυσές Σφαίρες και 6 Όσκαρ.