Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: ξέσπασε σε λυγμούς η Βικτώρια Καρύδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν άντεξε η χήρα του επιχειρηματία την περιγραφή του πραγματογνώμονα, για την σκηνή της εκτέλεσης του άνδρα έξω από το σπίτι τους.