Κοινωνία

Ξεσπά ο πατέρας της Αλεξίας στον ΑΝΤ1: δεν είπαν ούτε “συγγνώμη” (βίντεο)

Σε πολύωρη επέμβαση υποβλήθηκε η μικρή, που τραυματίστηκε σοβαρά από αδέσποτη σφαίρα. Για «Γολγοθά» μιλά ο πατέρας της, ενώ καθυστερεί η δίκη