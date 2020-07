Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ: έγιναν οι τελευταίες πληρωμές

Θα ακολουθήσει και τρίτος κύκλος με προϋπολογισμό πάνω από 1 δις. Πιστώθηκε και η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε περίπου 3.000 δικαιούχους.

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα πρόσθετες, ουσιαστικά τελευταίες, πληρωμές του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 844 δικαιούχων ποσό συνολικού ύψους 50,1 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ ανέρχεται σε 89.729, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,259 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, από τον 1ο και τον 2ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν συνολικά καταβληθεί 1,861 δισ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει και 3ος κύκλος, ύψους λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ, ώστε η ρευστότητα των επιχειρήσεων να ενισχυθεί συνολικά, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με 3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, σήμερα πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.936 δικαιούχων της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού ποσό συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 56.000 ευρώ που δόθηκαν σε 70 δικαιούχους της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (Ι) Μαρτίου-Απριλίου 2020.