Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: Συμφωνία Κομισιόν - Sanofi για 300 εκατ. δόσεις

Διεξάγονται «εντατικές συνομιλίες» και με άλλες φαρμακευτικές εταιρίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε, εξ ονόματος των 27 χωρών-μελών της ΕΕ, 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου για την Covid-19 που αναπτύσσει αυτήν την περίοδο η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι Βρυξέλλες διεξάγουν «εντατικές συνομιλίες» και με άλλες φαρμακευτικές εταιρίες.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και της γαλλικής εταιρείας επέτρεψαν να βρεθεί ένα πλαίσιο για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων, εφόσον παρασκευαστεί ένα «ασφαλές και αποτελεσματικό» εμβόλιο.

Η ΕΕ επενδύει σε σειρά διαφορετικών εμβολίων

«Μολονότι δεν γνωρίζουμε σήμερα ποιο εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό, η Ευρώπη επενδύει σε μια σειρά διαφορετικών πολλά υποσχόμενων εμβολίων, που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητές μας να αποκτήσουμε γρήγορα μια αποτελεσματική θεραπεία για τον ιό», εξήγησε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Sanofi και η βρετανική εταιρεία GSK είχαν ανακοινώσει ότι πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 2,1 δισεκ. δολαρίων από τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη του εμβολίου τους, αφού έχουν επιλεγεί για να παράσχουν 100 εκατομμύρια δόσεις στους Αμερικανούς.

Η γαλλική κυβέρνηση χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής που «θα επιτρέψει σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ να παραγγείλει με ευνοϊκούς όρους το εμβόλιο, όταν υπάρξουν επαρκείς αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά του και την απουσία παρενεργειών».