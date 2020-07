Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Yπουργείο Υγείας: οδηγίες στα νοσοκομεία για το επισκεπτήριο

Tι προβλέπει η εγκύκλιος για ασθενείς, συνοδούς, ιατρικούς επισκέπτες και εργαζόμενους σε νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού και με στόχο την προστασία των νοσηλευόμενων ασθενών, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε στους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), εγκύκλιο με οδηγίες προς τα νοσοκομεία της χώρας.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ι. Κωτσιόπουλος, προβλέπει μεταξύ άλλων την αναστολή των επισκεπτηρίων σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Για νοσηλευόμενους ασθενείς

1. Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού (πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).

3. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Το προσωπικό ασφαλείας του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνο για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.

Για τους ιατρικούς επισκέπτες

1. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει ειδική έγκριση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ογκολογικά Νοσοκομεία και Νοσοκομεία με Ογκολογικές Κλινικές

• Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων να εξετάσει και να προτείνει άμεσα στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων την λήψη επιπλέον μέτρων που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των ογκολογικών ασθενών.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων σε συνεργασία με τις Επιτροπές Λοιμώξεων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω:

1. Την διαχείριση των ασθενών/επισκεπτών από την είσοδο του νοσοκομείου έως και τον χώρο εξέτασης (π.χ. λειτουργία ISOBOX, σήμανση για διαχωρισμό ροών ασθενών, κτλ)

2. Την επάρκεια και την σωστή εφαρμογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (πότε χρησιμοποιείται, διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης)

3. Η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των δειγμάτων αλλά και των θετικών κρουσμάτων στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ επιβεβλημένη. Η μη συμμόρφωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Επισημαίνεται η υποχρεωτική εφαρμογή ιατρικής μάσκας από όλους τους εργαζόμενους των Νοσοκομείων και η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από όλα τα υπόλοιπα άτομα .