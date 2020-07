Οικονομία

Νέα αναστολή σε συμβάσεις εργασίας λόγω κορονοϊού

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των μέτρων προστασίας από την πανδημία που έλαβε πριν λίγο η Πολιτική Προστασία, δίνει ξανά τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους από 1.8.2020 μέχρι και 31.8.2020.