Κοινωνία

Άγρια καταδίωξη ΙΧ - Τραυματίσθηκε αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταδίωξη ξεκίνησε στην Καρδίτσα και κατέληξε, επεισοδιακά, στα Τρίκαλα.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν έλεγχο σε διερχόμενα αυτοκίνητα στα Εργατικά στην Καρδίτσα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένα οδηγός Ι.Χ., όμως, δεν σταμάτησε στον έλεγχο και μάλιστα επιχειρώντας να ξεφύγει, έπεσε πάνω στο περιπολικό της ΟΠΚΕ και χτύπησε έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, διασωληνώθηκε καθώς είναι βαριά τραυματισμένος με κατάγματα στα άκρα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Άλλο περιπολικό καταδίωξε τον οδηγό του αυτοκινήτου, που μέσω Μαγούλας Καρδίτσας έφτασε στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, όπου ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου.

Σύμφωνα πάντα με το trikalaola.gr, ο οδηγός που είναι Τρικαλινός και γνωστός στην Αστυνομία, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Τρικάλων.