Πολιτική

Με μάσκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναδεικνύει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας.

Τη φωτογραφία του στα social media αποφάσισε να αλλάξει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίζεται πλέον να φορά μάσκα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει, με αυτήν του την κίνηση, να αναδείξει την ανάγκη της χρήσης της προστατευτικής μάσκας για την προστασία από τον κορονοϊό.

Η συγκεκριμένη μάσκα, μάλιστα, φέρει τη σημαία της Ελλάδας, η οποία κέρδισε το στοίχημα κατά την πρώτη φάση εξάπλωσης του κορονοϊού.