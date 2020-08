Κόσμος

Κορονοϊός: μολύνθηκαν εκατοντάδες παιδιά σε κατασκήνωση στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα που ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 260 από τους 344 ανθρώπους στους οποίους έγινε τεστ, είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

Εκατοντάδες παιδιά προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό σε κατασκήνωση στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ τον Ιούνιο, ανακοίνωσε το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), μία ακόμη απόδειξη ότι τα παιδιά και μολύνονται από την covid-19 και τη μεταδίδουν.

Τουλάχιστον 260 από τους 597 ανθρώπους, παιδιά και προσωπικό, που βρίσκονταν στην κατασκήνωση αυτή προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό, σύμφωνα με το CDC, το οποίο επεσήμανε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος καθώς δεν υποβλήθηκαν σε διαγνωστικά τεστ όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού.

Η εν λόγω κατασκήνωση αγνόησε τις συστάσεις του CD, βάσει των οποίων όλοι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να φορούν υφασμάτινες μάσκες και δεν ζήτησε μόνο από το προσωπικό του να φορά. Επιπλέον δεν τήρησε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεν απολύμανε τακτικά τις επιφάνειες και δεν κρατούσε τα παιδιά σε μικρές ομάδες. Ωστόσο οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης υπάκουσαν σε διάταγμα της πολιτείας της Τζόρτζια και είχαν ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ του κορονοϊού, το οποίο όμως μπορούσε να έχει γίνει έως και 12 ημέρες νωρίτερα.

Εξάλλου τα παιδιά στην κατασκήνωση “συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους”, ανάμεσά στις οποίες τραγούδια, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη μετάδοση της ασθένειας, αναφέρεται στην έκθεση του CDC, ενώ κοιμόντουσαν σε καμπίνες έως και 26 ατόμων. Στις 23 Ιουνίου ένας έφηβος, μέλος του προσωπικού, έφυγε από την κατασκήνωση αφού παρουσίασε ρίγη και στη συνέχεια βρέθηκε θετικός στην covid-19. Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης άρχισαν να στέλνουν τα παιδιά σπίτι τους στις 24 Ιουνίου και έκλεισαν τους χώρους στις 27 του μήνα.

Έρευνα που ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 260 από τους 344 ανθρώπους στους οποίους έγινε τεστ, είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Από αυτούς το 74% είχε ελαφρά συμπτώματα, όπως πυρετός, πονοκέφαλος και πονόλαιμος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ασυμπτωματικοί. Τα στοιχειά αυτά προστίθενται στις ολοένα και αυξανόμενες αποδείξεις ότι “τα παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να μολυνθούν από τον ιό SARS- CoV-2 και, αντίθετα με τις αρχικές αναφορές, μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοσή του”, τόνισαν οι συντάκτες της έκθεσης του CDC.