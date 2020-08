Οικονομία

Οίκος Fitch: υποβάθμισε την προοπτική του για την οικονομία των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εισήλθαν επισήμως σε ύφεση φέτος, με το ΑΕΠ τους να σημειώνει συρρίκνωση τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε σήμερα την προοπτική του για την οικονομία των ΗΠΑ σε “αρνητική” από “σταθερή”, επικαλούμενος την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Αν και ο Fitch διατήρησε τη βαθμολογία των ΗΠΑ στο “ΑΑΑ”, τη μεγαλύτερη δυνατή, τόνισε ότι από τη χώρα “απουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης”.

“Το αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη ήδη βρίσκονταν σε τροχιά αύξησης μεσοπρόθεσμα πριν καν την έναρξη του τεράστιου οικονομικού σοκ” που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, υπογράμμισε ο οίκος αξιολόγησης στην ανακοίνωσή του.

Ο Fitch υπενθύμισε επίσης ότι το δημόσιο χρέος της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία, εξηγώντας ότι αναμένει ως το 2021 το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ να ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ της χώρας.

