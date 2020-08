Πολιτική

Επί του Περιστυλίου: το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό στην ιστορία της Βουλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο μήνυμα του για την έκδοση του περιοδικού, ο πρόεδρος της Βουλής σημειώνει ότι η Βουλή των Ελλήνων φιλοδοξεί να ανοίξει την πόρτα της στο ευρύ κοινό.

Το δικό της ηλεκτρονικό περιοδικό, το «Επί του Περιστυλίου», έχει από σήμερα η Βουλή των Ελλήνων και είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα της.

Ο ετήσιος απολογισμός του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και το αφιέρωμα στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» είναι τα θέματα που κυριαρχούν στο 1ο τεύχος, του ηλεκτρονικού περιοδικού που εκδίδει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Βουλή των Ελλήνων.

Το περιοδικό της Βουλής θα φιλοξενεί πλούσιο ρεπορτάζ για όλες τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο, τις διεθνείς αποστολές, καθώς και αναλυτική παρουσίαση του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου της Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος της Βουλής.

Η καινοτομία του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής είναι ότι σε πολλά σημεία περιλαμβάνει ενεργούς συνδέσμους που επιτρέπουν στον αναγνώστη να παρακολουθεί βίντεο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Επιτροπών. Το περιοδικό θα «κυκλοφορεί» ανά 15θήμερο.

Τασούλας: Διεύρυνση των δεσμών με τους πολίτες

Στο μήνυμα του για την έκδοση του περιοδικού, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει ότι μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Επί του…Περιστυλίου!», η Βουλή των Ελλήνων φιλοδοξεί να ανοίξει την πόρτα της στο ευρύ κοινό. Ένα νέο δίαυλο εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τους πολίτες, επισημαίνει.

«Ως πρόεδρος του Σώματος της Εθνικής Αντιπροσωπείας , έχω θέσει ως βασική προτεραιότητά μου την ενίσχυση και τη διεύρυνση των δεσμών του Κοινοβουλίου με τους πολίτες, καθώς και την με κάθε μέσο καλλιέργεια δυνατοτήτων αμφίδρομης σχέσης και επαφής των πολιτών απ’ άκρου εις άκρον της χώρας με τον κορυφαίο θεσμό της λαϊκής κυριαρχίας. Η Βουλή , ο ναός της Δημοκρατίας μας, εκτός από το νομοθετικό, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο διπλωματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, το οποίο παραμένει εν πολλοίς άγνωστο στο ευρύ κοινό. Θέλουμε να καταστήσουμε κοινωνούς και αυτού του έργου, ει δυνατόν, όλους τους πολίτες, ώστε να νοιώθουν ότι εκπληρώνεται στο ακέραιο η πολιτική εντολή που έδωσαν προς τους αιρετούς αντιπροσώπους τους στο εθνικό κοινοβούλιο», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής και σημειώνει ότι επιδίωξη είναι επίσης, μέσα από τη γνώση να εμπεδώνεται και να τεκμηριώνεται αενάως η εικόνα και η πεποίθηση μιας άριστης αξιοποίησης και χρηστής διαχείρισης των πόρων που ο ελληνικός λαός εισφέρει για τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος και του πολιτεύματος της χώρας.

«Είναι βαθύτατη πεποίθησή μου ότι "η δημοσίευση (δεν) είναι (μόνο) η ψυχή της δικαιοσύνης", όπως έγραψε για πρώτη φορά ο Άγγλος φιλόσοφος Jeremy Bentham, αλλά είναι η ψυχή της ίδιας της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα όταν σέβεται και ακολουθεί τις αρχές της πολυφωνίας, της ψύχραιμης καταγραφής, της αμερόληπτης παρουσίασης των γεγονότων, των θέσεων όλων των κομμάτων, καθώς και τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής και δηλώνει: «Είμαι αποφασισμένος να ενθαρρύνω κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια για τη δημοσιότητα, την προβολή και την επικοινωνία του έργου που επιτελείται στη Βουλή, αλλά και κάθε άλλη πρωτοβουλία ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση και αμφίδρομη επικοινωνία με το ναό της δημοκρατίας. Γιατί ποτέ δε λησμονούμε ότι εκείνοι είναι οι εντολείς μας».

Πιο κοντά στους πολίτες

Ο πρόεδρος της Βουλής προαναγγέλλει ότι στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα ανακοινωθούν σχετικές πρόσθετες πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα αξιοποιούν με καινοτόμο τρόπο τις νέες τεχνολογίες και «θα αποσκοπούν στο να φέρουν πιο κοντά στη Βουλή όλους τους πολίτες και πρωτίστως εκείνους, που σήμερα μοιάζει να μην ενδιαφέρονται και πολύ για τα τεκταινόμενα εντός της, ενώ αύριο θα κληθούν να καθίσουν στα έδρανά της και να διαχειριστούν τις τύχες της πατρίδας μας: Τους νέους μας, την ελπίδα και το μέλλον του Έθνους μας!».