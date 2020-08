Οικονομία

Κορονοϊός: για ποιες χώρες παρατείνεται η αναστολή πτήσεων

Νέες αεροπορικές οδηγίες (notams) εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες θα ισχύουν έως τις 14 και 15 Αυγούστου 2020.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις νέες αεροπορικές οδηγίες (notams) που θα ισχύουν έως τις 14 και 15 Αυγούστου 2020 και έχουν σαν στόχο την πρόληψη του Covid-19 στην χώρα μας.

Ειδικότερα, έως τις 14 Αυγούστου 2020 τα μεσάνυχτα παρατείνεται η απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία (Νοtam) εξαιρούνται οι ακόλουθες 12 χώρες: Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης έως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59 παρατείνεται η αεροπορική οδηγία (notam) που προβλέπει αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Για τις συγκεκριμένες αεροπορικές οδηγίες, (παρατάσεις), παραμένουν οι εξαιρέσεις που ισχύουν ως έχουν.

Παράλληλα με νέα αεροπορική οδηγία που ισχύει έως το Σάββατο 15 Αυγούστου τα μεσάνυχτα προβλέπεται ότι όσοι ταξιδεύουν προς την Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαβατηρίου η ταυτότητάς τους. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν αν οι επιβάτες έχουν πιστοποιητικό με αρνητικό τεστ πριν την πτήση, καθώς η απουσία του υποχρεώνει την αεροπορική εταιρεία να μην επιβιβάσει τον επιβάτη. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες, οι κάτοχοι άδειας παραμονής και όσοι ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους. Ταυτόχρονα παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην Ελλάδα.

Τεστ COVID-19 στους επιβάτες διεθνών πτήσεων που καταφθάνουν στην χώρα μας προβλέπεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.