MyKEPlive: πάνω από 110 ραντεβού την πρώτη ημέρα λειτουργίας του

Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εμπνεύστηκε την υπηρεσία και προχώρησε στην υλοποίησή της δηλώνει ικανοποιημένη από την μέχρι στιγμής ανταπόκριση του κόσμου...

Από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας του myKEPlive, 114 πολίτες έσπευσαν να κλείσουν το ψηφιακό ραντεβού τους με υπάλληλο του ΚΕΠ που τους εξυπηρέτησε άμεσα μέσω τηλεδιάσκεψης. Χωρίς κόπο αλλά μόνο με απλά βήματα τελείωσαν τη δουλειά τους, πήραν το πιστοποιητικό που ήθελαν και έλαβαν τις πληροφορίες που χρειάζονταν.

Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα που «άνοιξε» το myKEPlive μπήκαν στην πλατφόρμα και ζήτησαν ραντεβού για υπόθεσή τους 4 άτομα ΑΜΕΑ, 79 για πληροφορίες ή κάποια αίτηση, 27 για εξυπηρέτηση από τον δήμο τους και 4 επιχειρηματίες. Η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εμπνεύστηκε την υπηρεσία και προχώρησε στην υλοποίησή της δηλώνει ικανοποιημένη από την μέχρι στιγμής ανταπόκριση του κόσμου στο διάστημα της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας της.

Εξάλλου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στους στόχους του είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας που θα έχει και ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των πολιτών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και το τέλος στις «ουρές». Στόχος της σύστασης της νέας πλατφόρμας είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος, με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνσή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει το υπουργείο στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ - ήδη έχουν κλειστεί σχετικά ραντεβού- προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής.

Η υπηρεσία myKEPlive, σε νούμερα, μετρά:

172 ραντεβού που κλείστηκαν τις τέσσερις πρώτες ημέρες (σήμερα Σάββατο υπολογίζεται ότι έχουν κλειστεί ακόμη 6 ραντεβού)

150 ραντεβού που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί

52 υπηρεσίες ψηφιακά διαθέσιμες

32 ΚΕΠ σε 30 δήμους συμμετέχουν στην πιλοτική λειτουργία

150 εκπαιδευμένους υπαλλήλους

Για να γίνει η είσοδος στην υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταχωρίσει:

Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη Την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Τη διεύθυνση επικοινωνίας του Τον αριθμό ταυτότητάς (Έλληνες Πολίτες ) / διαβατηρίου και νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής (Αλλοδαποί Πολίτες)

Το myKEPlive περιλαμβάνει διοικητικές διαδικασίες και διοικητική ενημέρωση που διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους των ΚΕΠ επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θεματικές υπηρεσίες:

Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων Υπηρεσίες για επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία Εξυπηρέτηση από τον δήμο σας

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται: η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, η χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς, η χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης, βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία κ.α.

Σημειώνεται ότι η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, η κάμερα του χρήστη να είναι ενεργή ώστε να επιδεικνύει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα για την ταυτοποίησή του στον υπάλληλο του ΚΕΠ, ενώ η βιντεοκλήση δεν καταγράφεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.