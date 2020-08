Κόσμος

Στις φλόγες ξανά ο Αμαζόνιος – Ρεκόρ πυρκαγιών στο Παντανάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε σημείο ρεκόρ έχει φτάσει ο αριθμός των πυρκαγιών που καταγράφηκε τον Ιούλιο στο Παντανάλ, ενώ το δάσος του Αμαζονίου φλέγεται και πάλι. Τι αναφέρουν οι ειδικοί.

Ρεκόρ πυρκαγιών καταγράφηκε τον Ιούλιο στον υδροβιότοπο Παντανάλ στη Βραζιλία, ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με τη δραματική κατάσταση να ωθεί την κυβέρνηση να αναπτύξει τον στρατό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα, την Παρασκευή, στον ιστότοπο του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (INPE), στην περιοχή υπήρχαν 1.669 εστίες φωτιάς, τρεις φορές περισσότερες από ό,τι τον Ιούλιο του 2019 και ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 1998 που διατηρούνται αρχεία. Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2005, με 1.259 εστίες.

Τους επτά πρώτους μήνες του 2020 εντοπίστηκαν, συνολικά, 4.203 εστίες φωτιάς, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, που ήταν ήδη μια ιδιαίτερα καταστροφική χρονιά, με εξαπλάσιο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με το 2018. Η περιοχή του κόσμου με την περισσότερη υγρασία, το 62% του Παντανάλ, μιας κοιλάδας η οποία στην καρδιά της εποχής των βροχών είναι κάτω από το νερό σε ποσοστό 80% και η οποία αποτελεί μεγάλο καταφύγιο πανίδας, βρίσκεται στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας, πέντε στρατιωτικά αεροσκάφη εστάλησαν στην περιοχή και 320 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί από το προηγούμενο Σάββατο για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο. Παράλληλα, βόρεια του Παντανάλ, στο δάσος του Αμαζονίου ο Ιούλιος ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός, με 6.091 εστίες φωτιάς, τις περισσότερες από το 2017. Όμως ο αριθμός των πυρκαγιών τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έχει μειωθεί κατά 9% σε σχέση με την ίδια περίοδο, πέρυσι. Οι ειδικοί αναμένουν όμως την κατάσταση να επιδεινωθεί καθώς μόλις ξεκίνησε η ξηρή περίοδος.

Την ίδια στιγμή, και η αποψίλωση του Αμαζονίου έφτασε σε νέο επίπεδο ρεκόρ, καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους, αποψιλώθηκαν 3.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αύξηση 25% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο. Ο ακροδεξιός Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, δέχεται έντονες επικρίσεις από τις οικολογικές οργανώσεις καθώς από τον Ιανουάριο του 2019 που ανήλθε στην εξουσία άφησε να εννοηθεί ότι θα εγκρίνει γεωργικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές του Αμαζονίου. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η Κυβέρνηση της χώρας δέχεται μεγάλες διεθνείς πιέσεις, κυρίως από επενδυτές που ζητούν “αποτελέσματα” στην καταπολέμηση της αποψίλωσης και των πυρκαγιών.