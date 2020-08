Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τέλος οι όρθιοι στα μπαρ, φρένο στα πανηγύρια και μάσκες παντού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Πώς θα διασκεδάζουμε στο εξής. Πώς θα γίνονται οι γάμοι. Τι ισχύει για τις εκκλησίες.

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους από σήμερα 1η Αυγούστου και μέχρι τις 31 του μήνα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών, ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, ύστερα από την αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα.

Έτσι από σήμερα και ύστερα από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων αποφασίστηκαν τα εξής:

Από 1/8 έως και 31/8 είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών.

Επίσης, από σήμερα έως τις 15/8 ισχύει η αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, π.χ. γηροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά τα νοσοκομεία όπου κρίνεται αναγκαίο δύναται να υπάρχει ένας συνοδός που θα δίνεται ειδική άδεια. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγυαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες ως τις 15/8. Ακόμα, από Δευτέρα 3/8 έως 15/8 θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων.

Επίσης, από Δευτέρα 3/8 έως Κυριακή 9/8, για μία εβδομάδα, υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ- εστιατόρια, καφέ-μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων έως τις 31/8. Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στις παραλίες έως τις 31/8, παρατείνονται έως τις 31/8 τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση έως τις 31/8 υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας στα ΚΥΤ. Έως τις 31/8 παρατείνεται και η γενική απόφαση για κανόνες τήρησης αποστάσεων.

Επιπλέον παρατείνεται μέχρι τις 15/8 η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Έως τις 15/8 παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις συνοριακά σημεία εισόδου αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών για Προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών για τους προερχομένους αεροπορικώς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τέλος, από 1/8- 15/8 υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων.