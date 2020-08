Κοινωνία

Εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ οι αδειούχοι του Αυγούστου

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Έλεγχοι του λιμενικού για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς όλο και περισσότεροι εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση των εκδρομέων ενώ εντατικοί είναι οι έλεγχοι στα περισσότερα λιμάνια για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα περιοριστικά μετρά από τον ΕΟΔΥ που ισχύουν έως τις 4 Αυγούστου, λόγω του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας είναι στο 60% για τα πλοία που δεν διαθέτουν καμπίνες και στο 65% για τα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου καθώς υπάρχει μία διαδικασία που απαιτείται για την επιβίβασή τους όπως η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου και η θερμομέτρηση.

Επίσης θα πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Επίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια 12 από τη Ραφήνα και 8 από το Λαύριο.

Σύμφωνα με στοιχεία των κεντρικών Λιμεναρχείων χθες Παρασκευή 31/07 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων,ενώ αναχώρησαν συνολικά 21.013 επιβάτες για διάφορα νησιά του Αιγαίου, 4.637 ΙΧ οχήματα 745 φορτηγά και 784 δίκυκλα. Για τη νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν χθες 31/07 35 αναχωρήσεις πλοίων ενώ αναχώρησαν 7.004 επιβάτες,987 ΙΧ οχήματα, 30 φορτηγά και 410 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας επίσης πραγματοποιήθηκαν 13 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν συνολικά 6.687 επιβάτες 1.820 ΙΧ 67 φορτηγά και 263 δίκυκλα. Από το λιμάνι του Λαυρίου χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 10 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 3.305 επιβάτες,805 ΙΧ 33 φορτηγά και 104 δίκυκλα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής το μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα από 01/07 έως 30/07 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 486 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν συνολικά αυτή την περίοδο 355.099 επιβάτες, 69.075 ΙΧ οχήματα, 16.298 φορτηγά και 11.502 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από 01/07 έως 30/07 έγιναν 818 απόπλοι ενώ αναχώρησαν συνολικά 126.261 επιβάτες,15.720 οχήματα, 1.056 φορτηγά και 6.293 δίκυκλα. Από το λιμάνι της Ραφήνας από 01/07 έως 30/07 πραγματοποιήθηκαν 290 αναχωρήσεις πλοίων ενώ απέδρασαν για κάποιο νησί των Κυκλάδων 103.877 επιβάτες, 26.160 ΙΧ οχήματα 1.904 φορτηγά και 3.160 δίκυκλα. Τέλος από το Λιμάνι του Λαυρίου την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 244 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 48.670 επιβάτες 12.877 ΙΧ οχήματα, 943 φορτηγά και 1.420 δίκυκλα.