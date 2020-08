Αθλητικά

Νέο σόου από Αντετοκούνμπο και νίκη για τους Μπακς

Ο "Greek Freak" οδήγησε τους Μπακς στη νίκη, καθώς «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, αφού τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν με το... δεξί στην επανεκκίνηση του NBA. Τα «ελάφια» επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 119-112 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 54 νίκες-12 ήττες.

Ο "Greek Freak" οδήγησε τους Μπακς στη νίκη, καθώς «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, αφού τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους (13/17 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/12 βολές), 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 2 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Τον "Giannis" ακολούθησαν σε απόδοση οι Κρις Μίντλετον με 18 πόντους και Μπρουκ Λόπεζ με 14, την ώρα που στο «στρατόπεδο» των «Κελτών» έξι παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων με καλύτερους τους Μάρκους Σμαρτ (23) και Τζέιλεν Μπράουν. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι παίκτες των δύο ομάδων γονάτισαν στον αγωνιστικό χώρο, αποτίοντας φόρο τιμής στο κίνημα "Black Lives Matter".

Στο μεταξύ, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 49 πόντους (11/11 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 18/21 βολές) και οδήγησε το Χιούστον στη νίκη επί των Ντάλας Μάβερικς με 153-149 στην παράταση. Ο γκαρντ των Ρόκετς ξεκίνησε με... 23 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ έφτασε πολύ κοντά στο τριπλ νταμπλ, καθώς είχε ακόμη 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Σημαντική ήταν η συνεισφορά στη νίκη του Χιούστον και του Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους (και επίσης 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ), την ώρα που ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν ο πρώτος σκόρερ των «Μαβς» με 39 πόντους (είχε και 16 ριμπάουντ). Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε τριπλ νταμπλ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τέλος, στην παράταση κρίθηκε και ο αγώνας του Πόρτλαντ με το Μέμφις, με τους Μπλέιζερς να παίρνουν σημαντική νίκη με 140-135, στην προσπάθεια που καταβάλλουν να δώσουν το «παρών» στα πλέι οφ. Τους νικητές οδήγησε στην επιτυχία το δίδυμο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Ντέιμιαν Λίλαρντ, καθώς σημείωσαν 33 και 29 πόντους, αντίστοιχα.





Domination by The Greek Freak. pic.twitter.com/DDeRA6R8RD — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 1, 2020