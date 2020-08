Πολιτική

Συνεκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της SNMG2 στο Αιγαίο (εικόνες)

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση που διεξήχθη στο κεντρικό Αιγαίο...

Συνεκπαίδευση μεταξύ της φρεγάτας «ΨΑΡΑ», του γερμανικού πλοίου υποστήριξης «FGS BERLIN» και της ισπανικής φρεγάτας «SPS ALVARO DE BAZAN»- που ανήκουν στη συμμαχική ναυτική δύναμη «Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)- διεξήχθη χθες Παρασκευή 31 Ιουλίου, στη θαλάσσια περιοχή του κεντρικού Αιγαίου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ.

