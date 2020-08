Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: εφιάλτης χωρίς τέλος

Περισσότεροι από 1.200 θάνατοι και πάνω από 50.000 κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Το τελευταίο 24ωρο στη Βραζιλία καταγράφηκαν 52.383 νέα κρούσματα του κορονοϊού, καθώς και 1.212 θάνατοι, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μέχρι στιγμής στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια κρούσματα covid-19, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τις 92.475, βάσει των στοιχείων του υπουργείου.