Life

Στο νοσοκομείο η Μαίρη Χρονοπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Πώς κρίνεται η κατάστασή της από τους γιατρούς.

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται από την περασμένη Δευτέρα η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Μαίρη Χρονοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγάλη μας σταρ νοσηλεύεται στο καρδιολογικό τμήμα μετά από δυσφορία που αισθάνθηκε.

Το οξυγόνο της αρχικά βρέθηκε χαμηλό, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της έχει παρουσιάσει βελτίωση.

Η ίδια ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και δεν αποκλείεται σύντομα να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της.