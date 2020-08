Πολιτική

Ακάρ: θέλουμε ειρηνική επίλυση των διαφορών μας με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα όμως, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, επανέλαβε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Ωστόσο διεμήνυσε παράλληλα πως η Τουρκία δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Πάντοτε είμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο» δήλωσε μιλώντας στον ξένο τύπο χθες το βράδυ ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Ο Ακάρ που νωρίτερα είχε επιθεωρήσει τις μονάδες στα σύνορα με την Ελλάδα και την Βουλγαρία είχε πει ότι τις προσεχείς μέρες περιμένει στην Άγκυρα τους Έλληνες γείτονες για συνομιλίες εννοώντας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνέχισε λέοντας ότι «με αυτές και παρόμοιες συζητήσεις προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα», σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Στο μεταξύ στελέχη του Καλού Κόμματος της Μεράλ Ακσενέρ, που έχει αποσπαστεί από το εθνικιστικό κόμμα, άρχισε να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση για την αναστολή των ερευνών του Ορούτς Ρέις, ρωτώντας δημόσια εάν έχει εγκαταλειφθεί η γαλάζια πατρίδα.

Στις αιτιάσεις απαντά η κυβέρνηση δια του Προέδρου της Βουλής Σεντόπ. «Δεν θα απεμπολήσουμε τα δικαιώματα μας που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο» είπε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη θέση πήρε και ο Ακάρ μιλώντας στους δημοσιογράφους και επαναλαμβάνοντας την πάγια δήλωση της Άγκυρας ότι δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματα, ενδιαφέροντα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Σημείωσε όμως ότι δεν πρόκειται για απειλή αλλά για διαπίστωση. «Το αναφέρουμε και λέμε να ξεκινήσουμε το ταχύτερο τις συνομιλίες για να λύσουμε το γρηγορότερο τα προβλήματά μας, με συνομιλίες πολιτισμένα, με ειρηνική οδό και ειρηνικές μεθόδους», συμπλήρωσε.

Όπως είναι γνωστό, οι εξαγγελθείσες έρευνες του Ορούτς Ρέις που είχαν φέρει αντιμέτωπο τον ελληνικό με τον τουρκικό στόλο στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ανασταλεί με εντολή Ερντογάν για ένα διάστημα μετά και από την παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ που προωθεί τον διάλογο μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας για ειρηνική επίλυση του θέματος.