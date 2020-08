Αθλητικά

Ολυμπιακός: “κρεμάει” τα παπούτσια του ο Τοροσίδης;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μάρτινς θέλει να μεταπείσει τον παίκτη, πιστεύοντας ότι η παρουσία του μέσα κι έξω από το χορτάρι, θα βοηθήσει τους πρωταθλητές.

Ο Βασίλης Τοροσίδης μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Ο αγώνας ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για τους «16» του Europa League και όσοι ενδεχομένως ακολουθήσουν φαίνεται ότι θα είναι οι τελευταίοι στην καριέρα του 35χρονου διεθνούς.

Και αυτό γιατί ο έμπειρος άσος φέρεται να έχει επιλέξει να «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη επίσημα την απόφασή του.

Πάντως, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, καταβάλλει προσπάθειες να μεταπείσει τον «Τόρο», καθώς επιθυμεί την παραμονή του στο ρόστερ της ομάδας, τόσο για την προσφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά κυρίως για την παρουσία του στα αποδυτήρια.