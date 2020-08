Πολιτική

Αχτσιόγλου: αυταρχική και αλαζονική η κυβέρνηση

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την απόφαση της για την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.

«Αυταρχισμό και αλαζονεία» πέρα από το ότι θίγει τα δικαιώματα των συνταξιούχων, καταλογίζει η Έφη Αχτσιόγλου στην απόφαση της κυβέρνησης για τα αναδρομικά.

«Ουσιαστικά λέει στους συνταξιούχους ότι ενώ σας οφείλω 4, σας δίνω 1 και τα υπόλοιπα διαγράφονται», είπε η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ στο MEGΑ, τονίζοντας ότι «στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δοθούν αναδρομικά ύψους 3,9 δισ., και η κυβέρνηση νομοθέτησε για 900 εκ.».

Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «παραβίαση» της απόφασης του ΣτΕ και σχολίασε ότι αφού προέβλεψε όρο στο νόμο της ότι οι συνταξιούχοι δεν θα δικαιούνται τίποτα άλλο, «ομολογεί ουσιαστικά ότι γνωρίζει ότι οφείλονται και άλλα ποσά, αλλά τα διαγράφει».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα μαξιλάρι ασφαλείας 37 δισ. και πως «ο κ. Σταϊκούρας πριν από λίγες μέρες είπε ότι αυτό το μαξιλάρι δεν έχει θιγεί, επιβεβαιώνοντας ότι αποθεματικά υπάρχουν».

«Το ερώτημα είναι γιατί δεν τα δαπανά. Εκτός αν δεν υπάρχουν, οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει τι έχει γίνει με αυτά», σημείωσε.