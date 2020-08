Κοινωνία

Στέφανος Χίος: νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης

Καρέ καρέ η στιγμή που ο εκδότης και δημοσιογράφος έπεσε θύμα επίθεσης έξω από το σπίτι του...

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του Στέφανου Χίου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό φαίνονται οι αναβάτες μιας μηχανής να φθάνουν έξω από το σπίτι του εκδότη, στα Βριλήσσια. Ο επίδοξος δολοφόνος πλησιάζει το αυτοκίνητο κραδαίνοντας το όπλο. Φθάνει στην πόρτα του οδηγού. Αρχίζει να πυροβολεί. Ο Στέφανος Χίος αντιδρά. Ανοίγει την πόρτα. Ο δράστης φαίνεται να ξαφνιάζεται. Το όπλο του πιθανολογείται ότι έπαθε εμπλοκή. Τρέχει προς το σημείο που τον περιμένει ο συνεργός του με μηχανή. Ανεβαίνει κι εξαφανίζεται.

Ο Στέφανος Χίος πήρε εξιτήριο και βρίσκεται σπίτι του, το οποίο θα φρουρείται από αστυνομικούς όπως αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα διατεθούν τρεις αστυνομικοί - συνοδοί για τις μετακινήσεις του, ενώ θα γίνονται περιπολίες στο σπίτι και τα γραφεία του. Ο εκδότης είχε στο παρελθόν υποβάλει αίτημα υποστηρίζοντας ότι δέχεται απειλές, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε εγκριθεί.

Οι ερευνητές από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχουν ζητήσει από τον Στέφανο Χίο να τους παραδώσει ολόκληρο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που διαθέτει στο σπίτι. Μέχρι εκείνος να το πράξει, οι αστυνομικοί αναζητούν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, που πιθανά να έχουν καταγράψει τον δράστη να προσεγγίζει το σπίτι του εκδότη ή να διαφεύγει μετά την απόπειρα δολοφονίας.

Ταυτόχρονα αναζητούν μάρτυρες, που μπορεί το τελευταίο διάστημα να είχαν παρατηρήσει κάτι ύποπτο στην περιοχή, ενώ διαβάζουν με προσοχή τα δημοσιεύματά του, μήπως και τοποθετήσουν στο κάδρο των ερευνών κάποιον που να είχε ενοχληθεί από αυτά, όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Στέφανος Χίος.