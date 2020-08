Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: σχεδιάζονται εκτεταμένοι εμβολιασμοί τον Οκτώβριο

Τη σχετική δήλωση έκανε ο Υπουργός Υγείας, μετά την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών σε εμβόλιο που έφτιαξαν Ρώσοι επιστήμονες.

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας ετοιμάζει εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό για τον Οκτώβριο, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ολοκληρώθηκαν οι κλινικές δοκιμές εμβολίου.

Ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο δήλωσε ότι το Gamaleya Institute, μια κρατική ερευνητική μονάδα στη Μόσχα, ολοκλήρωσε τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου και ετοιμάζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την καταχώρησή του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο ίδιος δήλωσε ότι γιατροί και δάσκαλοι θα είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν.

«Σχεδιάζουμε εκτεταμένους εμβολιασμούς για τον Οκτώβριο», δήλωσε ο Μουράσκο.

Πηγή δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι το πρώτο πιθανό εμβόλιο της Ρωσίας κατά της COVID-19 θα εξασφαλίσει την έγκριση των τοπικών ρυθμιστικών αρχών τον Αύγουστο και σύντομα θα διατεθεί σε εργαζομένους υγειονομικών υπηρεσιών.

Το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια εργαζόταν επί ενός εμβολίου με βάση έναν αδενοϊό. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία προχωρά στη διάθεσή του έχει ως αποτέλεσμα κάποια δυτικά μέσα ενημέρωσης να διατυπώνουν επιφυλάξεις για το εάν η Μόσχα θέτει το κύρος της ως χώρας πάνω από την επιστήμη και την ασφάλεια.