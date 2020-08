Κοινωνία

Ο κορονοϊός “χτύπησε” γάμο στη Θεσσαλονίκη

Το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου Παπανικολάου έχει "σπάσει" από κλήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν στο γάμο και ζητούν είτε να ενημερωθούν είτε να κάνουν τεστ.

Η χαρά και η αισιοδοξία που έφερε ο γάμος, μετατράπηκαν σε λύπη και αγωνία μέσα σε λίγες ημέρες. Το γλέντι ενός γάμου στη Θεσσαλονίκη έφερε τουλάχιστον 12 κρούσματα κορπνοϊού. Ανάμεσά τους και ο γαμπρός.

Το μυστήριο τελέστηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων παρουσία περίπου 150 καλεσμένων.

Οι καλεσμένοι μετέβησαν μετά τον γάμο σε κέντρο δεξιώσεων στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το γλέντι ξεκίνησε, ωστόσο όπως λένε καλεσμένοι, στον γάμο υπήρχαν αποστάσεις.

Ο γαμπρός και η μία καλεσμένη, που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, πήραν εξιτήριο και τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό όπως και οι υπόλοιποι καλεσμένοι που βρέθηκαν θετικοί.