Κρούσμα κορονοϊού στην εθνική ομάδα πόλο

Όλα τα μέλη των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών θα υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό, ενώ κλείνει προληπτικά το κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο διεθνής με την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών, Μανώλης Πρέκας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Ο παίκτης είχε παρουσιάσει ελαφρά συμπτώματα την Πέμπτη και υποβλήθηκε χθες σε έλεγχο για covid-19, τα αποτελέσματα του οποίου έγιναν γνωστά σήμερα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Πρέκας αναρρώνει στο σπίτι του, ενώ η ΚΟΕ έκανε γνωστό ότι όλα τα μέλη των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών -τα οποία τέθηκαν για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα πέντε ημερών- θα υποβληθούν σήμερα και την Τρίτη σε τεστ για κορονοϊό. Παράλληλα, θα γίνει απολύμανση στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΟΕ έχει ως εξής:

Μετά από ύποπτο κρούσμα κορονοϊoύ (covid-19), σε αθλητή της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, που επιβεβαιώθηκε σήμερα Σάββατο (1/8) το πρωί, καθώς βρέθηκε θετικό στον σχετικό έλεγχο που έγινε από χθες Παρασκευή (31/7), όλα τα μέλη των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων Ανδρών και Γυναικών -που έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα πέντε ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του γιατρού της ΚΟΕ Γιώργου Μαρίνου (και μέλους της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ)- θα υποβληθούν τόσο σήμερα Σάββατο (1/8) όσο και την προσεχή Τρίτη (4/8) σε ελέγχους για τον covid-19, τηρώντας όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

Παράλληλα κλείνει το κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά για να γίνει απολύμανση.

Ο διεθνής πολίστας, Μανώλης Πρέκας είναι πλέον πολύ καλά στην υγεία του και αναρρώνει σε κατ` οίκον περιορισμό.