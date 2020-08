Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο παγκόσμιος “χάρτης” θανάτων και κρουσμάτων

Η πανδημία εξαπλώνεται με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς. Σοκ και δέος από τον παγκόσμιο απολογισμό.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 680.014 θανάτους παγκοσμίως από την στιγμή που το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα ανακοίνωσε την εμφάνιση της ασθένειας στο τέλος του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

Περισσότερα από 17.638.510 κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωσθεί σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, 10.156.500 από τα οποία θεωρούνται σήμερα ιαθέντα.

Ωστόσο, ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων δεν είναι παρά ένα μικρό τμήμα του πραγματικού αριθμού. Ορισμένες χώρες δεν πραγματοποιούν τεστ παρά στα βαριά περιστατικά, άλλες χρησιμοποιούν τα τεστ κατά προτεραιότητα για την ιχνηλάτηση και πολλές από τις φτωχές χώρες δεν διαθέτουν παρά περιορισμένες δυνατότητες πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων.

Κατά την χθεσινή ημέρα, καταγράφηκαν 6.469 νέοι θάνατοι και 286.453 νέα κρούσματα παγκοσμίως. Οι χώρες που έχουν καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων θανάτων στους τελευταίους απολογισμούς τους είναι οι ΗΠΑ με 1.442 νεκρούς, η Βραζιλία (1.212) και η Ινδία (764).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο ως προς τον αριθμό των θανάτων, όσο και ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, με 153.314 θανάτους και 4.562.170 επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins. Τουλάχιστον 1.438.160 άτομα έχουν χαρακτηρισθεί ιαθέντα.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 92.475 νεκρούς επί 2.662.485 κρουσμάτων, το Μεξικό με 46.688 επί 424.637 κρουσμάτων, το Ηνωμένο Βασίλειο με 46.119 νεκρούς επί 303.181 κρουσμάτων και η Ινδία με 36.511 νεκρούς επί 1.695.988 κρουσμάτων.

Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο, το Βέλγιο έχει καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό, με 85 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 68, η Ισπανία με 61, η Ιταλία με 58 και το Περού με 58.

Η Κίνα (χωρίς τα εδάφη του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) έχει επισήμως καταγράψει 84.337 κρούσματα (45 νέα κρούσματα από χθες), ανάμεσά τους 4.634 θανάτους και 78.989 ιαθέντα περιστατικά.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ευρώπη ανέρχεται σε 210.200 επί 3.177.936 κρουσμάτων, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική καταμετρά 197.544 νεκρούς (4.828.413 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 162.278 νεκρούς (4.678.286 κρούσματα) , η Ασία 62.779 νεκρούς (2.848.811 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 27.321 νεκρούς (1.156.750 κρούσματα), η Αφρική 19.660 νεκρούς ( 929.326 κρούσματα) και η Ωκεανία 232 νεκρούς ( 18.995 κρούσματα).