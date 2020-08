Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 24 κρούσματα σε εργαζόμενους εργοστασίου στην Καβάλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ανέλαβε την ιχνηλάτηση των επαφών.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΟΔΥ μετά την εύρεση και ανακοίνωση 24 νέων κρουσμάτων προερχόμενα από εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος σε περιοχή του δήμου Παγγαίου- Καβάλας.

Από νωρίς το πρωί τρία κλιμάκια του ΕΟΔΥ έχουν εγκατασταθεί σε χώρο του Διοικητηρίου της αντιπεριφέρειας Καβάλας και πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ και κάνουν ιχνηλάτηση των επαφών των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι αύριο θα πραγματοποιηθούν 140 διαγνωστικά τεστ στο σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων οι 24 εργαζόμενοι παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Όταν αρχικά βρέθηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων, η διεύθυνση της επιχείρησης ανέλαβε η ίδια το κόστος όλων των τεστ που έγιναν στους εργαζόμενους σε ιδιωτικό εργαστήριο της Καβάλας.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχει σημάνει συναγερμό στις εμπλεκόμενες υγειονομικές και διοικητικές αρχές της περιοχής, θέτοντας ακόμα πιο επιτακτικά την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί ένα τοπικό lockdown.

Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας (ΙΣΚ) συνεδρίασε εκτάκτως και με ανακοίνωση του συστήνει προς όλους τους πολίτες της περιοχής να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να ακολουθήσουν τα μέτρα που προτείνει ο ΕΟΔΥ για τη μη μετάδοση του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΙΣΚ ζητάει από τον ΕΟΔΥ, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή μαζικών διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό μέσω των κινητών μονάδων, αλλά και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αναχαίτισή του.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Αναστασία Αντωνίου - Πούγγουρα, εξέφρασε την ικανοποίησή της από το γεγονός ότι ο ΕΟΔΥ κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς προκειμένου να κάνει όλα τα απαραίτητα τεστ στους εργαζόμενους και τα συγγενικά τους πρόσωπα. «Είναι σημαντικό το γεγονός», τονίζει η κυρία Αντωνίου, «ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν τα τεστ και η ιχνηλάτηση σε μία προσπάθεια να μην υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Πιστεύουμε ότι τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα παραμείνουν στην Καβάλα και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να γίνουν διαγνωστικά τεστ σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για μία ακόμη φορά απευθύνουμε έκκληση προς όλους να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την μετάδοση του ιού. Πρέπει να τονίσω προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλους τους τόνους ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα είναι κρίσιμα και πρέπει όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».