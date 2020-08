Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μαζικοί έλεγχοι σε ΜΜΜ

Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν για μη χρήση προστατευτικής μάσκας σε αστικά λεωφορεία.

Μαζικούς ελέγχους πραγματοποιούν από το πρωί, κλιμάκια της Τροχαίας, σε σταθμούς μετεπιβίβασης μετρά, ΗΣΑΠ και στάσεις αστικών λεωφορείων και ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, σε 655 ελέγχους βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας σε αστικά λεωφορεία. Επιπλέον αστυνομικοί της τροχαίας εντόπισαν 6 λεωφορεία των ΚΤΕΛ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας στα οποία επέβαιναν υπεράριθμοι.

Οι υπεράριθμοι επιβάτες αποβιβάστηκαν στα διόδια και τους κράτησαν σε εσωτερικό χώρο, έως ότου τους παρέλαβαν άλλα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά και το επόμενο χρονικό διάστημα που θεωρείται κρίσιμο λόγω της μεγάλης μετακίνησης των αδειούχων του καλοκαιριού.