Κοινωνία

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη από την Καρδίτσα μέχρι τα Τρίκαλα.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται τραυματισμένος ένας αστυνομικός, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε περιοχή της Καρδίτσας.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας στην Καρδίτσα και τράπηκε σε φυγή. Ο οδηγός, την ώρα που επιχειρούσε να ξεφύγει, επιτάχυνε το όχημα και τραυμάτισε τον αστυνομικό.

Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, βγήκε με το αυτοκίνητο του εκτός πορείας και χτύπησε σε στάση λεωφορείου στη περιοχή των Τρικάλων.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς σε έρευνα που έγινε στο όχημά του βρέθηκε συσκευασία με ηρωίνη βάρους 22,7 γραμμαρίων.