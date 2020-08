Πολιτική

Πέτσας: “Ναι” σε διάλογο με την Τουρκία, αλλά χωρίς απειλές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για τις τουρκικές προκλήσεις και τις κινήσεις της Ελλάδας. Τι λέει για το ενδεχόμενο νέων μέτρων ενίσχυσης εργαζομένων στον τουρισμό.

«Οι ανακοινώσεις του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας σηματοδοτούν ένα θετικό βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης που προκάλεσε η Άγκυρα. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, το παράνομο μνημόνιο με τη διοίκηση της Τρίπολης και βέβαια η πρόκληση σε ολόκληρο τον Χριστιανικό, τον Δυτικό και πολιτισμένο κόσμο, με τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Αυτό το θετικό βήμα, ελπίζουμε να μην μείνει μετέωρο. Και αυτό γιατί, δυστυχώς, βλέπουμε ξανά το "Barbaros" στην κυπριακή ΑΟΖ, γεγονός που επιβαρύνει το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» σημειώνοντας ότι «περιμένουμε από τη γειτονική χώρα έμπρακτη συμμόρφωση στις αρχές καλής γειτονίας και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Ο κ. Πέτσας επισημαίνει ότι θέλουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, όμως ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει κάτω από απειλές και απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων, αλλά με σεβασμό στις αρχές καλής γειτονίας και με βάση το Διεθνές Δίκαιο, βασική πτυχή του οποίου αποτελεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση της κρίσης και τη βοήθεια των συμμάχων μας υπογραμμίζει ότι αυτό που φέρνει αποτέλεσμα είναι αφενός οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας και, αφετέρου, η ικανότητα και αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο να χρειαστούν και αλλά μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων στον τουρισμό υπογραμμίζει: «είμαστε να λάβουμε πρόσθετα μέτρα, αν χρειαστεί, για τη στήριξη του κόσμου της εργασίας και τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού στη θέση του».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων σημειώνει «η μείωση φόρων και εισφορών είναι ο καλύτερος τρόπος να αφήσουμε χρήματα στις τσέπες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά το βάρος των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων σε κάθε νοικοκυριό» και συμπληρώνει: «Επομένως, μείωση προς τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη πιο γρήγορα από κάποιο άλλο μέτρο».

Τέλος για τις προτεραιότητες των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης τονίζει ότι στο εθνικό σχέδιο, το οποίο θα καταθέσουμε, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, σημαντικό ρόλο θα έχουν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, την πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.