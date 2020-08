Κοινωνία

Κορονοϊός: Εκτεταμένοι έλεγχοι από το Λιμενικό για τήρηση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη από σήμερα το πρωί έχουν διαπιστωθεί και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε δεκάδες παραβάσεις.

Πρόσθετους ελέγχους στην ακτοπλοΐα ξεκινά από σήμερα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και πάνω στα πλοία.

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό, θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Ήδη από σήμερα το πρωί έχουν διαπιστωθεί και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε δεκάδες παραβάσεις.