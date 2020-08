Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, ασθενείς με COVID-19.

110 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ το Σάββατο.

Από αυτά, τα 60 εντοπίζονται σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, 33 εκ των οποίων συνδέονται με δύο προσδιορισμένες εστίες.

Aναλυτικότερα:

Εννέα (9) κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

Τρία (3) εισαγόμενα κρούσματα, προσήλθαν αυτοβούλως,

Δεκαεννέα (19) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

Τριάντα επτά (37) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, *δέκα (10) εκ των οποίων σχετίζονται με έναν γάμο στους Αμπελόκηπους Θεσ/κης*.

Είκοσι τρία (23) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, *σχετιζόμενα με ιχνηλάτηση σε εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων*.

Έξι (6) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, τα πέντε (5) εκ των οποίων σχετίζονται με μπαρ στο Βόλο.

Τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

Τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας.

Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Αχαϊας.

Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας.