Κοινωνία

Καταιγίδες στη Θεσσαλία (βίντεο)

Άλλαξε άρδην το σκηνικό του καιρού. Μετά τον καύσωνα, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην περιοχή.

Ραγδαία είναι η μεταβολή των καιρικών συνθηκών, καθώς μετά τον καύσωνα έρχοντια ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από το Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκε σφοδρή νεροποντή, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει... χειμώνα.