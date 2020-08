Αθλητικά

Στον “αέρα” το Όπεν Μαδρίτης λόγω κορονοϊού

Οι διοργανωτές του Όπεν της Μαδρίτης ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές τους συνέστησαν να μη διεξαχθεί το τουρνουά τον επόμενο μήνα, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού στην ισπανική πρωτεύουσα, και πως εξετάζουν τις επιλογές τους. Το Όπεν της Μαδρίτης, το οποίο επαναπρογραμματίστηκε για το διάστημα 12-20 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει αγώνες σε άνδρες και γυναίκες, είναι σημαντικό τουρνουά για την προετοιμασία των παικτών ενόψει του Ρολάν Γκαρός, το οποίο φέτος αρχίζει στις 27/9.

«Οι διοργανωτές του Όπεν της Μαδρίτης βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τους αρμόδιους οργανισμούς υγείας στην Κοινότητα της Μαδρίτης και με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει: «Στην τελευταία συνάντηση, στις 29 Ιουλίου, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων... στη Μαδρίτη τις τελευταίες ημέρες, οι διοργανωτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη δυνατότητα να διοργανώσουν το τουρνουά απαλλαγμένο από επιπλοκές στην υγεία που μπορεί να επηρεάσουν παίκτες, φιλάθλους και προσωπικό. Λόγω αυτής της κατάστασης, οι διοργανωτές ζήτησαν τη βοήθεια του Αντόνιο Θαπατέρο, αναπληρωτή γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και τους συστήθηκε να μην διοργανώσουν το τουρνουά λόγω της τρέχουσας τάσης των κρουσμάτων κορονοϊού».

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν στην ανακοίνωση ότι θέλουν να πάρουν μια απόφαση σε καλή χρονική στιγμή, καθώς, όπως τονίζουν, είναι «αδύνατο να υπάρξει εγγύηση για μια θετική αλλαγή σε αυτήν την κατάσταση μέσα στις επόμενες εβδομάδες», ενώ προσθέτουν: «Υπό το φως των συστάσεων... οι διοργανωτές αναλύουν και αξιολογούν στενά όλες τις πιθανές επιλογές, ενώ η προσοχή τους είναι πάντα στραμμένη στην εγγύηση της ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στο τουρνουά».