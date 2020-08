Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Σβαμπ

Αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Αυστριακός μέσος έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης και με τη βούλα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.

Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα τρία χρόνια (2+1) είναι ο Στέφαν Σβαμπ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε την απόκτηση του Αυστριακού μέσου, ο οποίος βρίσκεται από την Πέμπτη στην Αθήνα. Αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σβαμπ έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης και με τη βούλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

"Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν Σβαμπ με ελεύθερη μεταγραφή από τη Ραπίντ Βιέννης. Ο Αυστριακός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για 2+1 χρόνια και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 22.

Ο Σβαμπ γεννήθηκε στο Σαάλφεντεν στις 27.09.1990. Από μικρός είχε έφεση στον αθλητισμό και πέρα από το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με το αλπικό δίαθλο, το σκι και τα άλματα με σκι. Η αγάπη του για τη στρογγυλή θεά υπερίσχυσε κι εν τέλει στα 13 του το πήρε απόφαση και αφιερώθηκε εκεί εξ ολοκλήρου.

Αρχικά στην τοπική ομάδα και από τα 14 του στις Ακαδημίες της Σάλτσμπουργκ, στην οποία έμεινε από το 2004 μέχρι το 2011, φτάνοντας το 2009 μέχρι τη Β’ Ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Αυστρίας, ενώ συμμετείχε και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Το 2010 παραχωρήθηκε δανεικός στη Λουστενάου και μέτρησε 24 συμμετοχές, έξι γκολ και επτά ασίστ. Επέστρεψε αλλά δεν έμεινε για πολύ, καθώς έφυγε με νέο δανεισμό για την Άντμιρα Βάκερ Μόντλινγκ, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Η Άντμιρα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που είχε μπει στη συμφωνία του δανεισμού κι ο Σβαμπ μετακόμισε μόνιμα εκεί. Έμεινε στο σύλλογο μέχρι το 2014 και πήρε από την αρχή ηγετικό ρόλο και πολλές αρμοδιότητες εντός των τεσσάρων γραμμών. Αγωνίστηκε συνολικά σε 114 παιχνίδια, σκόραρε 20 τέρματα, σέρβιρε άλλα 14 και προκάλεσε όπως ήταν φυσικό το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ομάδων.

Τον Ιούνιο του 2014 η Ραπίντ Βιέννης τον αγόρασε από την Άντμιρα, για μόλις 400.000 ευρώ κι εν τέλει στο πρόσωπό του βρήκε έναν από τους ηγέτες της για τα επόμενα έξι χρόνια.

Ο Σβαμπ στη Ραπίντ διέπρεψε στις εγχώριες, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έπαιξε σε 241 παιχνίδια, πέτυχε 51 γκολ και έδωσε άλλες τόσες ασίστ και έφτασε μέχρι και στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Το καλοκαίρι του 2020 το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Αυστριακός μέσος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να δώσεις λύσεις στον άξονα και να προσφέρει σε όλες τις γραμμές με την ποιότητα και την εμπειρία του".