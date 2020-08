Κόσμος

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο

Ανησυχία στη Νορβηγία, καθώς οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο Τρόμσο. Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να ανακαλυφθούν κι άλλα κρούσματα.

Τουλάχιστον 33 μέλη πληρώματος που έχουν περιοριστεί πάνω σε κρουαζιερόπλοιο της νορβηγικής εταιρίας Hurtigruten, βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε το Σάββατο η εταιρεία.

Από τα 158 μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο Roald Amundsen, «33 βρέθηκαν θετικά στην COVID-19, ενώ 120 βρέθηκαν αρνητικά», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Hurtigruten. Άλλοι πέντε εργαζόμενοι πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε τεστ.

Την Παρασκευή, τέσσερις εργαζόμενοι του πλοίου βρέθηκαν θετικοί στον ιό και έκτοτε νοσηλεύονται. Πρόκειται για «ξένους υπηκόους», σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Το πλήρωμα του Roald Amundsen, το οποίο είχε φθάσει το ίδιο πρωί στο λιμάνι Τρόμσο (βόρεια) από το νορβηγικό αρχιπέλαγος των νησιών Σβάλμπαρντ, τέθηκε σε καραντίνα πάνω στο πλοίο, αφού τέσσερα μέλη του προσωπικού «είχαν απομονωθεί για αρκετές ημέρες λόγω άλλων συμπτωμάτων, που δεν συνδέονταν με την COVID-19», εξήγησε χθες σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υποψιαστούμε την COVID-19 όταν το πλοίο έδεσε στο Τρόμσο, λόγω των συμπτωμάτων που παρουσίαζαν», συνέχισε.

Στο πλοίο επέβαιναν επίσης περίπου 180 επιβάτες που είχαν αναχωρήσει στις 25 Ιουλίου. Κανείς δεν είχε αναφέρει συμπτώματα που να συνδέονταν με την COVID-19 στη διάρκεια του ταξιδιού, σύμφωνα με την εταιρία. Όλοι αποβιβάστηκαν κατά την άφιξή τους χθες, αλλά περίπου 60 από αυτούς είναι σε καραντίνα στο Τρόμσο, διευκρινίζει σήμερα η εταιρεία.

Το νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας δεν αποκλείει να ανακαλυφθούν και άλλα κρούσματα μόλυνσης, «όμως δεν θα έχουμε την απάντηση πριν διενεργηθούν τα τεστ», ανέφερε αξιωματούχος του ινστιτούτου, που συνιστά σε όλους τους επιβάτες να τεθούν σε καραντίνα εν αναμονή των αποτελεσμάτων τους.

Μέχρι την Παρασκευή, η σκανδιναβική χώρα κατέγραφε 9.208 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.

Ένας άνθρωπος πέθανε από τον ιό χθες βράδυ, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 256. Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο που συνδέεται με την COVID-19 τις τελευταίες δύο εβδομάδες.