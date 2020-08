Κοινωνία

Κορονοϊός: Φόβοι για διασπορά του ιού μετά τα κρούσματα σε γάμους (βίντεο)

Πάνω από 20 τα κρούσματα σε γαμήλιο γλέντι στην Θεσσαλονίκη. Και στις Σέρρες όμως, εντοπίστηκαν κρούσματα σε γαμήλια τελετή.