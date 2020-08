Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεσπά μέσω του ΑΝΤ1 ο γιος ενός εκ των θυμάτων στην κλινική “Ταξιάρχαι” (βίντεο)

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος των υπευθύνων της κλινικής "ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ" στο Περιστέρι, για τη διασπορά του κορονοϊού σε ασθενείς, που είχε ως αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Αισθάνομαι ικανοποίηση για την άσκηση της ποινικής δίωξης γιατί χάθηκαν άδικα τόσοι άνθρωποι, μαζί με αυτούς και ο πατέρας μου, γιατί δεν τηρούσαν τα μέτρα. Ε, βέβαια χάθηκαν άδικα, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια του είχε δώσει ο Θεός», λέει στον ΑΝΤ1 ο γιος ενός εκ των 13 θυμάτων.

Ο πατέρας του Κώστα Ασημακόπουλου ήταν ένας από τους 13 ασθενείς οι οποίοι κόλλησαν τον ιό στην κλινική του Περιστερίου και χάθηκαν λίγο καιρό αργότερα. Ο γιος του ήδη έχει καταθέσει στον εισαγγελέα τα πλημμελή μέτρα που όπως καταγγέλλει ακολουθούνταν στην κλινική.

«Ας πούμε εγώ δεν θερμομετρήθηκα ποτέ. Γνωρίζω γιατρό που κόλλησε και κυκλοφορούσε δίπλα μου χωρίς μάσκα, το’ χω καταθέσει αυτά όλα! Ας πούμε οι ασθενείς επάνω δεν φοράγανε μάσκα. Δεν τους είχαν αποκλεισμένους. Βάζανε τους ασθενείς όλους μαζί. Ούτε σίγουρα φοράγανε όταν κατέβαιναν για αιμοκάθαρση μάσκα», αναφέρει.



Ωστόσο, ο διοικητικός διευθυντής της κλινικής, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη καθώς και σε 4 ακόμη γιατρούς, μέσω του ΑΝΤ1 επιμένει ότι τηρούνταν όλα τα μέτρα βάση του σχετικού πρωτοκόλλου

«Η κλινική είχε προμηθευτεί εγκαίρως όλο το υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτούνταν για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού. Όλα τα μέτρα ασφαλείας του ΕΟΔΥ τηρήθηκαν στο ακέραιο», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Α. Κοκκινάκης

Στα τέλη του Απριλίου 38 ασθενείς και προσωπικό της κλινικής διαπιστώνεται ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό. Τσιόδρας και Χαρδαλιάς που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο ζητούν την ιχνηλάτηση των επαφών τους. Τότε τρομοκρατημένοι ασθενείς και οι συνοδοί τους μιλούν για εγκληματική αδιαφορία και καταγγέλλουν παρουσία ασθενούς με συμπτώματα της νόσου που για ημέρες μπαινόβγαινε στην κλινική αλλά και ότι κανείς από το προσωπικό δεν το είχε αντιληφθεί.



Από την πλευρά της κλινικής επισημαίνεται ότι ο εν λόγω ασθενής δεν εντοπίστηκε από το προσωπικό γιατί ήταν ασυμπτωματικός.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια κάθειρξη καθώς η παραβίαση μέτρων για μετάδοση ασθενειών οδήγησε σε θάνατο μεγάλο αριθμό ανθρώπων.