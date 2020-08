Κοινωνία

Notam για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία: Πτήσεις μόνο στο “Ελ. Βενιζέλος”

Νέα αεροπορική οδηγία από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προς αντικατάσταση προϋπάρχουσας. Τι ισχύει για τις δυο χώρες.

Όλες οι πτήσεις μεταξύ της Ελλάδας και των δύο γειτονικών μας χωρών, Αλβανίας και Βορειας Μακεδονίας, θα διεξάγονται από σήμερα 1η Αυγούστου έως και 15 Αυγούστου μόνο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αποκλείοντας τα δρομολόγια στα υπόλοιπα αεροδρόμια. Πρόκειται για νέα αεροπορική οδηγία (NOTAM) που εκδόθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προς αντικατάσταση προϋπάρχουσας αεροπορικής οδηγίας για τις πτήσεις στις δυο γειτονικές χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν κανονικά ως έχουν όλες οι υπόλοιπες αεροπορικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την ΥΠΑ, δηλαδή η αναστολή πτήσεων από και προς Τουρκία έως τις 15 Αυγούστου, η παράταση απαγόρευσης εισόδου για μη Ευρωπαίους πολίτες έως τις 14 Αυγούστου και η είσοδος όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν από την άφιξή τους.

Για τις αεροπορικές οδηγίες (παρατάσεις, αντικαταστάσεις) ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν.