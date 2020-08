Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων, με τόση χαλαρότητα

Ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE υπογραμμίζει πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά είναι επιβεβλημένη η πιστή εφαρμογή των μέτρων.

Τον κώδωνα του κινδύνου, με αφορμή τον τριψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων που ανακοινώθηκε το Σάββατο από τον ΕΟΔΥ, έκρουσε ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE, Ηλίας Μόσιαλος.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, υπογράμμισε πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους, επισημαίνοντας πως δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μόσιαλου:

«110 νέα κρούσματα σήμερα. 9 μόνο στις πύλες εισόδου της χώρας. Ήταν αναμενόμενο όμως με τόση χαλαρότητα που επικράτησε μετά την αποκλιμάκωση των μέτρων και γιατί πλέον γίνονται περισσότερα τεστ. Τα καλά νέα είναι ο πολύ μικρός αριθμός όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προσέχουν. Αν όμως ο αριθμός των κρουσμάτων αυξηθεί πολύ περισσότερο, θα είναι πιο εύκολη και η διασπορά στις ευάλωτες ομάδες.

Δεν σταμάτησα να τονίζω τη σημασία της τήρησης των μέτρων αποφυγής της διασποράς του ιού. Ιδιαίτερα μετά την αποκλιμάκωση των μέτρων, όταν πολλοί θεώρησαν ότι ξεμπερδέψαμε με τον ιό. Τόνισα τη σημασία της χρήσης μάσκας με σωστό τρόπο (όχι στο πηγούνι, όπως συνηθίζουν διάφοροι). Και ενημέρωνα συστηματικά για τις δυσμενείς υγειονομικές και ιατρικές επιπτώσεις, παρότι είχαμε μικρό αριθμό κρουσμάτων. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε και οι επιπτώσεις του είναι ακόμη σημαντικές σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία).

Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά συστηματική προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων από όλους (και κυρίως από τα δημόσια πρόσωπα) και πάντα με οριζόντιο τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις.

Η εφαρμογή των μέτρων θα μειώσει σημαντικά τη διασπορά του ιού και θα προστατεύσει την υγεία μας και την οικονομία μας. Δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown και μπορούμε εύκολα να το αποτρέψουμε με τη συστηματική προσπάθεια πολιτείας και πολιτών».