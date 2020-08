Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: Η Άρσεναλ σήκωσε την κούπα

Οι «κανονιέρηδες» είχαν σε μεγάλη μέρα τον Ομπαμεγιάνγκ και εξασφάλισαν μια θέση στους ομίλους του Europa League.

Η Αρσεναλ κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας για 14η φορά στην Ιστορία της. Οι «κανονιέρηδες» είχαν σε μεγάλη μέρα τον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα στη νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι.

Στο λονδρέζικο ντέρμπι στο Γουέμπλει οι «μπλε» άνοιξαν το σκορ στο 5' με τον Πούλισικ, ξεκινώντας ονειρικά τον τελικό. Στο 28' ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε από την άσπρη βούλα και ο ίδιος στο 68' διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Η Τσέλσι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κόβασιτς στο 73'. Ο Παπασταθόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 88' και έγινε ο πρώτος Ελληνας που κατακτά τίτλο στο «νησί».

Η Αρσεναλ με την κατάκτηση του κυπέλλου εξασφάλισε μια θέση στους ομίλους του Europa League της ερχόμενης περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός έφερε την επίσημη ονομασία Heads Up FA Cup Final, καθώς ήταν αφιερωμένος στην εκστρατεία Heads Up, η οποία προωθεί την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία.