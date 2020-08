Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” από τον Π.Ο.Υ. για τη διάρκεια της πανδημίας

Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε η Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνεδρίασε για να επανεκτιμήσει τα δεδομένα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που συνεδρίασε το Σάββατο στη Γενεύη, προειδοποίησε πως η πανδημία του κορονοϊού θα είναι πιθανόν «πολύ μακρά».

Η Επιτροπή Επειγουσών Καταστάσεων του Οργανισμού, που συνεδρίασε για τέταρτη φορά προκειμένου να επανεκτιμήσει την πανδημία, «υπογράμμισε πως η διάρκειά της θα είναι οπωσδήποτε πολύ μακρά», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Π.Ο.Υ.

«Ο Π.Ο.Υ. εξακολουθεί να εκτιμά πως ο κίνδυνος που θέτει η COVID-19 είναι πολύ αυξημένος», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Η επιτροπή επειγουσών καταστάσεων» (που αποτελείται από 18 μέλη και 12 συμβούλους) «υπογράμμισε τη σημασία μιας απόκρισης που πρέπει να είναι εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια» απέναντι στην πανδημία.

Ο κορονοϊός έχει μολύνει τουλάχιστον 17,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και έχει προκαλέσει περισσότερους από 680.000 θανάτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία από επίσημες πηγές.

Η επιτροπή ζήτησε από τον Π.Ο.Υ. να δώσει σε όλες τις χώρες ρεαλιστικές οδηγίες για τον τρόπο απόκρισης στην πανδημία, «προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος οι αποκρίσεις στην επιδημία να εξασθενίσουν, σε ένα πλαίσιο κοινωνικοοικονομικών πιέσεων».

Η επιτροπή συνιστά επίσης στον Π.Ο.Υ. να επιταχύνει τις έρευνες για τα σημεία που παραμένουν άγνωστα για τον ιό, κυρίως για τη ζωική προέλευσή του και τους πιθανούς τρόπους εξάπλωσής του μέσω των ζώων.

Ζητεί επίσης να διευκρινιστούν σημεία όπως «οι τρόποι μετάδοσης (του ιού), οι ενδεχόμενες μεταλλάξεις του, η ανοσία και οι συσχετίσεις προστασίας».

Η συνεδρίαση της επιτροπής, που διήρκησε έξι ώρες, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Π.Ο.Υ. στη Γενεύη, με ορισμένους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης. Αναμένεται να συνέλθει εκ νέου σε τρεις μήνες.

«Αυτή η πανδημία είναι μια υγειονομική κρίση που βλέπουμε μια φορά στα 100 χρόνια και τα αποτελέσματά της θα είναι αισθητά τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Π.Ο.Υ., Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Πολλές επιστημονικές ερωτήσεις απαντήθηκαν, πολλές είναι εκείνες που περιμένουν ακόμη να απαντηθούν», πρόσθεσε. «Η πλειονότητα των κατοίκων της Γης μπορούν να μολυνθούν, ακόμη κι εκείνοι που δεν κατοικούν στις ζώνες που έχουν πληγεί σκληρά.»