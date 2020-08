Πολιτική

Καραμανλής: Συμβολικό μήνυμα για μάσκες στο μετρό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτογραφία του φορώντας μάσκα μπροστά από το Κέντρο Συντονισμού του Μετρό ανάρτησε στο Facebook ο υπουργός Υποδομών.

Φωτογραφία του φορώντας μάσκα μπροστά από το Κέντρο Συντονισμού του Μετρό ανάρτησε στο Facebook ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, προτρέποντας του πολίτες να μην αγνοούν τη χρήση της μάσκας στα μέσα μεταφοράς.

«Έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους συνανθρώπους μας. Φοράμε μάσκα ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας, πλένουμε τα χέρια μας και σε περίπτωση ανησυχίας επικοινωνούμε με τον ιατρό μας ή με το 1135. Μετακινούμαστε. Με υπευθυνότητα. Μένουμε ασφαλείς» έγραψε ο κ. Καραμανλής στην ανάρτησή του.